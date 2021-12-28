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Bakan Akar'a Boşnak öğrencilerden 'Plevne Marşı' sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saraybosna'daki Maarif Vakfı Okulu'nda miniklerin şarkıları ve bir öğrencinin söylediği "Plevne Marşı" ile karşılandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 11:46
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Bakan Akar'a Boşnak öğrencilerden 'Plevne Marşı' sürprizi

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti.

Bakan Akar'a okula gelişinde yöresel kıyafetli anaokulu öğrencileri çiçek hediye etti. Akar, binaya girişinde ise ilkokul öğrencilerinin sürpriziyle karşılaştı. Ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan minikler, Akar'ı "Merhaba" adlı şarkıyı söyleyerek selamladı.

Akar tarafından tablet hediye edilen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Bakan Akar daha sonra ortaokul öğrencileri ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Salona girişinde bir öğrencinin piyano eşliğinde söylediği "Plevne Marşı" ile karşılanan Akar, hazırlanan sürprizler için teşekkür ederek "Böyle güzel bir törenle karşılanmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum." diye konuştu.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Bakan Akar, "Siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin eğitim ve öğretimi için ne yapsak azdır. Bu konuda görüyorum ki Maarif Vakfı, Bosna Hersek Milli Eğitimi ile koordineli şekilde sizlere çok özel bazı imkanlar hazırlamış. Sizlerin de bu imkanlardan en iyi şekilde yararlandığınızı memnuniyetle müşahede ediyorum. Bosna Hersek'in geleceği siz gençlersiniz." diye konuştu.

Akar, 25 sene önce Bosna Hersek'te görev yaptığını belirterek "Nelerin değiştiğini, işlerin ne kadar iyiye gittiğini büyük bir memnuniyetle görüyorum. Sizlerin çalışmalarıyla Bosna Hersek bugünkü seviyesinden çok daha ileri gidecek." dedi.

Ortaokul öğrencilerine de tablet hediye eden Akar, daha sonra beraberindeki Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile Maarif Vakfı Okulu'ndan ayrıldı.

Akar, daha sonra Bosna Hersek'te görev yaptığı dönemde açılmasına katkı sağladığı engellilere eğitim veren okulu da ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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