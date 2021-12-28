Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 11:49
Düztepe Mahallesi'ndeki evinde 25 Aralık'ta alkol alan 55 yaşındaki 2 çocuk sahibi H.B, zehirlenme şüphesiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
H.B'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.
Kentte, 13 Aralık'tan bu yana sahte içki şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8'e yükseldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız