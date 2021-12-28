Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları (KOM) koordinesinde, dün Türkiye genelinde yapılan sahte "alkol" operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde, dün, halk sağlığının korunması, kaçak sahte içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla, sahte içki sattığı veya bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolara yönelik eş zamanlı "Alkol" operasyonu düzenlendi.

21 bin 445 personelin katılımıyla, 23 bin 688 iş yeri ve depoda arama ve denetleme işlemi yapılan operasyonda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 19 bin 966 litre ve 2 bin 292 şişe kaçak/sahte içki, 4 bin 365 adet içki aroması, 8 bin 658 adet boş içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 adet doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu, 6 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi.