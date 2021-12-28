GİMAT Başkanı: Tedarikte aksaklık yok, fiyatlar daha da düşecek
Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:03
Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.
Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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