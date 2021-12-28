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Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var

4 ay önce Adana'dan Amasya'ya giden avukata, hız limitini 2 kilometre aştığı için 314 lira para cezası verildi. Subaşı, cezayı yargıya taşırken emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:11
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Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var

Avukat Nazan Akça Subaşı, 21 Ağustos'ta bir müvekkilinin duruşması için Amasya'ya gitti. Subaşı, 01 ND 410 plakalı otomobiliyle Amasya-Tokat arasında yer alan İpek Caddesi'ni kullanıp, aynı gün Adana'ya geri döndü. Ancak bir süre sonra Subaşı'na İpek Caddesi'nde 70 kilometre olan hız limitini aştığı gerekçesiyle 314 lira para cezası geldi.

Söz konusu hız limitini, 79 kilometreyle aştığı için cezayla karşılaştığını gören Nazan Akça Subaşı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kendisi için düzenlenen ceza tutanağına itiraz edip, Amasya Sulh Ceza Hakimliği'ne 18 Eylül'de başvuruda bulundu. Mahkeme, söz konusu başvuruyla ilgili olarak kararını 3 ay sonra verdi. 18 Aralık'ta açıklanan kararla birlikte idari para cezasını da iptal edildi.

Kalibrasyon hatası

Mahkeme gerekçeli kararında,

"Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 km/s aştığı ve hız aşımın miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu; olaydaki hız aşımı miktarının makul bir miktar olduğu yargı kararları doğrultusunda bu kadar az bir hız aşımı miktarının, makul sayılabileceği ve cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı anlaşılmaktadır"

ifadesi yer aldı.

314 liralık idari para cezasının kaldırılması ve ödediği ceza miktarının kendisine iadesi yönünde karar çıkan Avukat Nazan Akça Subaşı,

"Amasya'ya duruşma için gidiyordum ve arkamdan trafik cezası geldi. Baktığımda da hız sınırı 70 olan yerde 79 kilometre ile gittiğimi ölçmüşler. Ben de savunmamı, 'Kesinlikle 79 kilometre hızla gittiğimi kabul etmiyorum' diyerek yazdım. Ben ancak bu savunmayı yaparken mahkemenin bu kadar güzel bir gerekçe yazacağını beklemiyordum. Mahkeme de gerekçesinde metal yoğunluğu, kalibrasyon hatası gerekçesiyle EDS cihazlarının yanlış ölçme ihtimali olduğu gerekçesiyle cezayı iptal etti"

diye konuştu.

'Çok güzel bir gerekçe'

Ceza iptalini beklemediğini aktaran Subaşı,

"Mahkemenin bu kadar güzel bir gerekçeyle, fizik kurallarını da anlatarak iptalini beklemiyordum. Çok güzel bir gerekçe ve bence kesinlikle emsal olabilecek bir karar. Kesinlikle ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurunuz. Nasılsa iptal edilmez gibi bakmayınız. Türk hakimlerine güveniniz. Çok güzel gerekçelerle inceliyorlar ve iptal ediyorlar"

ifadelerini kullandı.

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