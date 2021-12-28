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Bir milyonluk kuyumcu soygunu: Çamurlu ayak içinden yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesindeki kuyumcuya girip, 1 milyon TL'nin üzerinde altın çalan biri kadın üç hırsız, çamurlu ayak izlerinden yola çıkılarak, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:19
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Bir milyonluk kuyumcu soygunu: Çamurlu ayak içinden yakalandılar

Olay, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında 25 Aralık gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri kadın üç hırsız gece geç saatlerde kuyumcu dükkanına girdi. Hırsızlar ilk iş olarak işyerinin alarm kablosunu keserek, ardından yanında getirdikleri çantaya işyerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını doldurdu. Güvenlik kameralarını da unutmayan profesyonel hırsızlar, bilgisayarın hard diskini de çalarak işyerinden ayrıldı. Olayın ertesi günü işyerine gelen işyeri sahibi olayı fark ederek, durumu polise bildirdi.

"Çamurlu ayak izleri hırsızları yakalattı"

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soyulan işyerinde ve işyerinin dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Çamur izlerini takip eden polis ekipleri, izlerin bir eve gittiğini tespit etti. İşyerinin ilerisindeki bir evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapan ve çevredeki diğer güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler üç şüpheliyi tespit etti.

"Önce araçla keşif yapmışlar"

Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan emniyet güçleri, şüphelilerin olay saatinden önce bölgede araçla keşif yaptıkları, olay sonrasında aracın bölgeden geçtiği ve Didim'den İzmir'e gittiği ve ardından yeniden Didim'e geldiğini tespit etti.

"Çalınan altınlar bulunamadı"

Soyulan işyerinin ise güvenlik kameralarına bakan şirketle, işyeri sahibi arasındaki sözleşmenin yeni sona erdiği ve işyeri sahibine haber verilemediği de öğrenilirken, işyerinden 1 milyon TL'nin üzerinde altın çalındığı öğrenildi. Yakalanan üç şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, çalınan altınların ise akıbeti öğrenilemedi.

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