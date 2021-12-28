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Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği tarih olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1999'daki o katsayının 10 yıl uygulanmasından sonra Türkiye'ye miras olarak kalan 'Aradığım elemanı bulamıyorum' veya 'Bulsam da istediğim nitelikte bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:26
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Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği tarih olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerin ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirterek, "İşverenden tek beklediğimiz şey, çok daha nitelikli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamaları ve mezun olduklarında da onları kendi işletmelerinde istihdam etmeleri." dedi.

Bakan Mahmut Özer, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İTOB) "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Özer, gelecek yıl okulun inşasının tamamlanmasını amaçladıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli ile Türkiye'nin bu alanda yeni bir döneme girdiğini belirten Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitimde yeni bir döneme girdik. Artık mesleki eğitimde işverenler mesleki teknik Anadolu liselerinde eğitim alanların mezun olmalarını beklemiyorlar. Artık biz işverenlerimizi mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Artık mesleki eğitimde müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini işverenlerimizle, sektör temsilcilerimizle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de ilk defa işverenlerimizle birlikte sistematik olarak planlıyoruz. Orada tek bir şey istiyoruz, istihdamda öncelik. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak iş gücü piyasamıza insan kaynağı yetiştiriyoruz. Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki sektör temsilcilerimizi eğitim sürecine dahil ettiğimiz zaman mesleki eğitimin kalitesi arttığı gibi aynı zamanda istihdam edilebilirlik de artıyor."

- "Öğrencilerin ücretleri devlet tarafından karşılanacak"

Yakın zamanda mesleki eğitimde attıkları adımların sonuçlarını kısa sürede alacaklarını belirten Özer, şunları anlattı:

"Düzenlemeyle her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin üçte birinin yükünü işverenin üzerinden aldık devlet olarak üstlendik. Artık mesleki eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerin ücretleri devlet tarafından karşılanacak. İşverenden tek beklediğimiz şey, çok daha nitelikli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamaları ve mezun olduklarında da onları kendi işletmelerinde istihdam etmeleri. Bir diğer önemli değişiklik ise 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin üçte biri kadar ücret almayacaklar, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Yani 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şu anda mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık 1400 lira aylık ücret alacak. Kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 lira ücret almış olacaklar."

- "Aradığım elemanı bulamıyorum retoriği artık tarih olacak"

Hem işveren için hem de öğrenciler için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirdiklerini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra mesleki eğitim merkezleri için ayrı binalar yapmayacağız. Her mesleki teknik Anadolu lisesi için de aynı zamanda mesleki eğitim merkezi programını da açacağız. Artık işletmelerin içerisinde mesleki eğitim merkezi açmaya başladık. Yaklaşık 25 bin gencimize İstanbul'da turizm alanında hem mesleki eğitim vereceğiz hem de onların istihdamını sağlamış olacağız. Kimin eleman ihtiyacı varsa Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya koşacağız. Yani 1999'daki o katsayının 10 yıl uygulanmasından sonra Türkiye'ye miras olarak kalan 'Aradığım elemanı bulamıyorum' veya 'Bulsam da istediğim nitelikte bulamıyorum' retoriği artık tarih olacak."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de geçen yıl yaşanan deprem öncesi ve sonrasında yapılan çalışmalarda, dayanıksız oldukları gerekçesiyle 83 okulun yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu okulların gelecek yıl yapımının tamamlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Mesleki eğitimin önemine değinen Köşger, temeli atılan lise projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da organize sanayi bölgelerinin içinde meslek liselerinin açılmasının önemine değinerek, söz konusu lisenin de ara eleman ihtiyacına önemli katkı sunacağına inandığını ifade etti.

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Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bölgedeki sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

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