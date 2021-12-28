6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
Tokat İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor.
Tokat merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında 3'ü tek yumurta ikizi olmak
üzere 6 ikiz Mehmetçik vatani görevini yapıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra
hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri komutanlarının tanıyıp
ayırt etmesi çok kolay olmuyor. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda
ikiz askerler kent protokolü ile biraya geldi. İl Jandarma Komutanlığı önünde
ikiz askerlerin katılımıyla Tokat Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyet karşılandı.
Vali Balcı, askerlere hatıra fotoğrafı çekinerek sohbet etti. Vali Balcı, 6
ikiz askerin jandarmada vatani görev yapmasının şaşırtan farklı bir tesadüf
olduğunu kaydetti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise askere aynı anda gelen
ikizlere vatani görevlerinde başarılar diledi. İkiz Mehmetçikler ise birilerinden
ayrılmadan vatani görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ikiz askerle karavana yedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız