'Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak'
Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 14:45
Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız