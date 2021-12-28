KVKK kapsamında, firma adresini istedi, BEDK uygun buldu

Cep telefonuna gelen reklam mesajlarından rahatsız olan vatandaş, önce CİMER'e ardından da Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne başvuru yaptı.

Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nden Kişisel verileri Korumu Kurumu'na başvuru yapmak için firma bilgilerini isteyen vatandaşın talebi uygun bulunmadı.

BU KEZ ADRES BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Vatandaş bu sefer Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na başvurarak, firmanın adres bilgilerini istedi.

BEDK, talebi kabul ederek Ticaret Bakanlığı il müdürlüğünden firmanın adres bilgilerinin verilmesini istedi.

İşte BEDK'in verdiği karar

T.C. BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

KARAR TARİHİ: 04/08/2021

KARAR SAYISI : 2021/962

İTİRAZ EDEN : .....

BAŞVURUNUN YAPILDIĞI

KURUM VEYA KURULUŞ : ... Ticaret İl Müdürlüğü

KURUM VEYA KURULUŞUN

CEVAP TARİHİ : 29/06/2021

KURULA BAŞVURU TARİHİ : 14/07/2021 (Kurula İntikal: 14/07/2021-Kayıt No:722)

RAPORTÖR : Burcu DOK

I. İTİRAZ VE KONUSU

..... 24/06/2021 tarihli CİMER başvurusu ile ... Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak, telefonuna gelen reklam mesajları nedeniyle rahatsız olduğunu, bu konuda daha önce Kurumlarına şikayeti bulunduğunu belirterek bu firmalar hakkında Kişisel Verileri

Koruma Kurumuna başvurabilmek için firma ad adres bilgilerinin tarafına iletilmesini talep etmiştir.

II. KURUM VEYA KURULUŞUN CEVABI

... Ticaret İl Müdürlüğünün 29/06/2021 tarihli cevabi yazısı ile talep edilen bilgilerin kişisel veri niteliğinde olduğundan bahisle başvuru reddedilmiştir.

III. KURULA BAŞVURU

Başvuru sahibi, 14/07/2021 tarihli dilekçesiyle itirazen Kurulumuza başvurmuştur.

IV. USUL YÖNÜNDEN İNCELEME

İtiraz başvurusunun usul yönünden incelenmesi neticesinde, itiraz dilekçesinin aranan şartları haiz olduğu, eksiklik veya aykırılığın bulunmadığı ve mevzuatta belirtilen süreler içinde Kurulumuza itirazda bulunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin itirazının usule uygun olduğu değerlendirilmiştir.

V. İLGİLİ MEVZUAT VE ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME

1 ) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun;'Amaç' başlıklı 1'inci maddesi uyarınca 'Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.'; Aynı Kanunun 'Bilgi Edinme Hakkı' başlıklı 4'üncü maddesine göre 'Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.'; 'Bilgi Verme Yükümlülüğü' başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre de 'Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri 04/08/2021 tarihli ve 2021/962 sayılı kararın devamıdır.



almakla yükümlüdürler.' hükmü amirdir. Bu çerçevede, bilgi edinme herkes için kanuni bir hak, bilgi verme ise kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülüktür. Kurum ve kuruluşların bilgi ve belgeye erişimi engellemeleri, ancak Kanunun istisna saydığı gerekçelerin mevcudiyeti halinde mümkündür.

2) Başvuru sahibinin itiraz dilekçesi ile eklerinin incelenmesi neticesinde; mezkur talebin, başvuru sahibi açısından 4982 sayılı Kanunda düzenlenen istisnalar kapsamında bulunmadığı değerlendirildiğinden, anılan Kanunun "Bilgi verme yükümlülüğü" başlıklı 5. maddesi kapsamında karşılanması gerektiği değerlendirilmiştir.

VI. KARAR

1-....... itirazının KABULÜ ile,

2-Başvuru sahibinin itirazının kabulüne karar verildiğinin ve talebinin 4982 sayılı Kanunun "Bilgi verme yükümlülüğü" başlıklı 5. maddesi kapsamında karşılanması gerektiğinin ... Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesine,

İşbu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılabileceğinin taraflara bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.