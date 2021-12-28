Şamil Tayyar: İmamoğlu ne zaman CHP'de kriz konusu olsa 'can suyu' veriyoruz
İçişleri Bakanlığı, İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatmıştı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 16:26
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin olarak, "Ne zaman sıkışsa İmamoğlu'na can suyu veriyoruz" yorumunu yaptı.
AK Parti içinden, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu ne zaman CHP'de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa 'can suyu' veriyoruz" dedi.
Tayyar şunları yazdı:
"Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız