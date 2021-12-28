TSK operasyonlarını artırdı, ABD bölgede devriyeye başladı

Terör örgütü PKK/YPG, işgali altında bulunan bölgelerde sivilleri tehdit etti, baskı kurdu. Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla teröristler bölgeden çekildi.

Başarılı operasyon sonucu Rasulayn'ın güney hattından çekilen teröristler, petrol kuyularının olduğu bölgeye yoğunlaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı ve sızma hazırlığında olan teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Rasulayn'ın güneyinden saldırı girişiminde bulunan teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirilirken, TSK'nın operasyonlarını sürdürdüğü Tel Tamir kırsalında Amerikan zırhlıları devriyeye başladı. Amerikan askerleri son olarak çok sayıda teröristin öldürüldüğü bölgede bir süre keşif yaptı.

Helikopter destekli devriye

Mehmetçik 10 gündür teröristlerin yığınak yaptığı Tel Tamr'e bağlı Zarkan ve Dardara bölgesini hedef alıyor. Terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'ın 28 kilometre güneyindeki Zarkan ve Dardara köyü kırsalında Amerikan askerleri görüntülendi. Köşeye sıkışan teröristleri koruma altına alan Amerikan askerleri bölgede helikopter destekli devriye geziyor.

Yerel güvenlik kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Tamr kırsalına bir üs bölgesi kurma girişiminde olduğunu bildirdi.