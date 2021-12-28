Kazada ağır yaralanan uzman onbaşı da hayatını kaybetti

Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kazada ağır yaralanan uzman onbaşı da hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki 1 askerin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Serhat Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Serhat Kaya, aynı kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar gibi memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.<

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 16:46
Yazdır
Kazada ağır yaralanan uzman onbaşı da hayatını kaybetti

Kaza, 18 Aralık'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan Karamanlı Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken, 3 asker arkadaşı da yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan Uzman Onbaşı Serhat Kaya da, tedavi gördüğü hastanede 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Karayolu ile Karaman'a getirilen Serhat Kaya'nın cenazesi ilk olarak İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Serhat Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Damlapınar köyüne götürüldü. Serhat Kaya için ikindi namazının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Kaya'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Uzman Onbaşı Serhat Kaya, köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı
Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı
TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu
TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu
Çorum'da toplam 1491 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Çorum'da toplam 1491 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
Canlı yayın esnasında yerli otomobil TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...