300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Aralık 2021 17:00
Yazdır
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Ziyaretçilerimizden gelen istek doğrultusunda, Türkiye'nin tek online maaş robotunu güncelledik. Aralık ayı enflasyonu henüz açıklanmamış olup, güncellemede Aralık ayı enflasyonu yüzde 5 olarak hesaplanmıştır.

2021 yılı Aralık ayı enflasyonunun yüzde 5 olması varsayımıyla yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon kümülatif olarak yüzde 15,99 olmaktadır. Hesaplamamız şu şekildedir:
Yılın ikinci yarısında, ilk beş aydaki kümülatif enflasyon: %10,47
Aralık ayı enflasyonu: %5
2021 yılının ikinci yarısındaki toplam enflasyon: % 15,99

Alınabilecek enflasyon farkı= %15,99- toplu sözleşme zammı (yüzde 3)
= %12,99

2022 Ocak ayındaki toplam zam= Enflasyon farkı+ toplu sözleşme zammı (yüzde 5)
= 18,64

Memurlar.net maaş robotunda, maaş katsayıları yüzde 18,64 oranında artırılmıştır. 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında kesin oran uygulanacaktır.

Ayrıca maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra, AGİ'nin kaldırılması, asgari ücrete kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi alınmaması, yeni gelir vergisi dilimleri ve 2021 yılı engellilik indirimi miktarları da eklenmiştir.

Ocak 2022 maaşını seçin!

Maaş hesaplamasında alt tarafta yer alan Gelişmiş seçenekler kısmından Ocak 2022 tarihini seçilmelidir.

2022 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.
2022 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.
Memur emekli maaşları için tıklayınız.
Belediye Başkanı maaşları için tıklayın.
Muhtar maaşları için tıklayın.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Enflasyon farkı alacak memur ve emekliler ek zammı bekliyor
Enflasyon farkı alacak memur ve emekliler ek zammı bekliyor

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
Canlı yayın esnasında yerli otomobil TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...