300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Ziyaretçilerimizden gelen istek doğrultusunda, Türkiye'nin tek online maaş robotunu güncelledik. Aralık ayı enflasyonu henüz açıklanmamış olup, güncellemede Aralık ayı enflasyonu yüzde 5 olarak hesaplanmıştır.

2021 yılı Aralık ayı enflasyonunun yüzde 5 olması varsayımıyla yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon kümülatif olarak yüzde 15,99 olmaktadır. Hesaplamamız şu şekildedir:

Yılın ikinci yarısında, ilk beş aydaki kümülatif enflasyon: %10,47

Aralık ayı enflasyonu: %5

2021 yılının ikinci yarısındaki toplam enflasyon: % 15,99

Alınabilecek enflasyon farkı= %15,99- toplu sözleşme zammı (yüzde 3)

= %12,99

2022 Ocak ayındaki toplam zam= Enflasyon farkı+ toplu sözleşme zammı (yüzde 5)

= 18,64

Memurlar.net maaş robotunda, maaş katsayıları yüzde 18,64 oranında artırılmıştır. 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında kesin oran uygulanacaktır.

Ayrıca maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra, AGİ'nin kaldırılması, asgari ücrete kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi alınmaması, yeni gelir vergisi dilimleri ve 2021 yılı engellilik indirimi miktarları da eklenmiştir.

Ocak 2022 maaşını seçin!

Maaş hesaplamasında alt tarafta yer alan Gelişmiş seçenekler kısmından Ocak 2022 tarihini seçilmelidir.

2022 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

2022 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

Memur emekli maaşları için tıklayınız.

Belediye Başkanı maaşları için tıklayın.

Muhtar maaşları için tıklayın.