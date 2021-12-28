Otomobil öğrencilerin arasına girdi: 11 öğrenci yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobili okuldan çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Kazada 11 öğrenci yaralandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Aralık 2021 17:33
Fırat Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, öğrenci topluluğunun arasına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 öğrenci hastaneye kaldırdı. Sürücü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız