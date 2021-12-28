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Türkiye Kupası'nda çıkan kırmızı karta kimse akıl sır erdiremedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Kasımpaşa-Kocaelispor arasındaki maça Michael Pereira'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Sarı kart gösteren hakeme yavaşça dokunan futbolcu, kırmızı kart gördü. Rakip futbolcular, kulübeler, bu karttan sonra şaşkınlık içinde kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 18:53
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Türkiye Kupası'nda çıkan kırmızı karta kimse akıl sır erdiremedi

5-3 biten Kasımpaşa-Kocaelispor maçında skordan çok Michael Pereira'ya çıkan kırmızı kart damga vurdu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa, 1. Lig ekibi hayli zorlanarak eledi. Kocaelispor'un gördüğü kırmızı kart, maçın seyrini değiştirdi.

SADECE DOKUNDU

Michael Pereira, sarı kart gördükten sonra hakem Burak Şeker'e hafifçe dokunup arkasını döndü. Pereira jet hızıyla kırmızı kart gördü. Kocaelispor cephesi kıyameti koparırken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlık içinde kaldı.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Türk futbolseverler hakemin kararını çok ağır buldu, sert yorumlar yaptı.

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