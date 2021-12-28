Türkiye Kupası'nda çıkan kırmızı karta kimse akıl sır erdiremedi

2021'in teknoloji skandalları

Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...