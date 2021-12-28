Kayseri'de Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 ceza infaz kurumunda hayata geçirilen Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında kurulan merkezin açılış törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan çevrim içi katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Bünyan Cezaevi içerisindeki eğitim merkezinde derslik, atölye ve kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, mahkumlar için iki bakanlık arasında protokol yapıldığını söyledi.

Açık cezaevinde bulunan mahkumları mesleki eğitime kazandırıp, cezaevinden çıktıkları zaman hayata daha hazır hale getirmek amacıyla çalışmanın yapıldığını anlatan Teltik, "Şu anda açık cezaevinde kalan 1500 civarında mahkuma bu hizmet verilecek. İnşallah vatana, millete hayırlı olur. Mahkumlarımız buradan çıktıkları zaman hayata hazır halde, özellikle organize sanayi bölgemizde açık bulunan iş gücü eksikliğini karşılamak amacıyla böyle bir hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman da mesleki eğitim merkezlerinin açılışının Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Özer'in katılımıyla İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Merkezin özelliklerini anlatan Duman "Burası yiyecek içecek grubu üzerine 7 hükümlü ile hizmet vermeye başladı. Pandemi bittikten sonra, izin olayı ortadan kalktıktan sonra bu sayı daha çok artacak, metal, mobilya, tekstil ve bilgisayar üzerine çeşitli alanlarda atölyelerimiz hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Törene, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile çok sayıda davetli katıldı.