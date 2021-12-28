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Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Aralık 2021 19:14
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Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısın'na katıldı. Toplantıda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğlu'nun yerine Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik de yer aldı. Bakan Muş, göreve başladıkları süreçten bu yana, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, ticari hayatın kolaylaştırılması ve güvenin artırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Muş, "Biz de bakanlık olarak ihracatçılarımıza destek olmak amacıyla yeni vizyon ve stratejiler ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda, küresel ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 18 uzak ülkeye ihracatımızı arttırmak amacıyla 'Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi'ni hayata geçiriyoruz. Ayrıca, gerek bahse konu stratejimiz, gerekse e-ihracat alanında devam eden diğer çalışmalarımızı destekleyecek olan Yurtdışı Lojistik Merkezleri projemizde de sona yaklaşmış bulunmaktayız. İhracatçılarımıza hak ettikleri finansman desteğini sunmak amacıyla bakanlık olarak bir yandan mevcut desteklerimizin işlevselliğini güçlendirmekte, diğer yandan da yeni destek mekanizmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda, mal ihracatına yönelik olarak mevcut desteklerimizi sürdürerek 2021 yılında 7200'ün üzerinde firmaya destek ödemesi yaptık" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK REKORU AÇIKLAYACAK'

Bakan Muş, 2022 yılı için ihracatçılara ayırdıkları destek bütçesinin 5,2 milyar lira olduğunu kaydederek, "Sizlerle iş birliği içerisinde ortaya koyduğumuz vizyon ve gösterdiğimiz çabanın meyvesi olarak, özellikle son dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselişte olup; bu doğrultuda cari işlemler dengesinde daha olumlu bir seyir izlemekteyiz. Bakanlık olarak nihai hedefimizin, dış ticaretimizin olumlu gidişatını sürdürmek ve cari açık sorununu ülkemizin gündeminden ebediyen çıkarmak olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi, çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında ve devamında da ihracatla büyümeye devam edecektir" diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZ ARTARAK SÜRECEK'

Bakan Muş, özellikle bu dönemde gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir."

'FEDAKARLIK YAPMALIYIZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, tüm bu gelişmelerin reel sektördeki moralleri yükselttiğini, çalışma şevklerini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette bazı konularda da sıkıntılarımız da sürüyor. Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankası'ndan fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artıracaksak hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. 'Feda reel sektörde, kar mali sektörde' şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi, yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarının teminiyle birlikte, finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz."

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