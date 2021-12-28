BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerinde yüzde 8 ile 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 19:57
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.
Şirket, gelecek dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız