Steam, istatistikleri açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

Valve, dijital oyun platformu Steam'in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.

Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:

Apex Legends

PUBG: Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Destiny 2

New World

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Valheim

Dota 2

Grand Theft Auto 5