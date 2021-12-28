'Turkovac'ı resmetti, yarışmada 1'inci oldu

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünya genelinde büyük kayıplara yol açan pandemiye karşı farkındalığı artırmak amacıyla ilkokul 1'inci ve 4'üncü sınıflar arasında 'Pandemiden böyle korunuyorum' temalı resim yarışması düzenledi. 198 çocuğun pandemide nasıl korunduğunu anlattığı resimler, hastane idaresinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada Keçiören Yunus Emre İlkokulu 4-B sınıfından Göktuğ Celal Tümer, yerli aşı Turkovac'ı merkeze alarak yaptığı resimle 1'inci oldu. Tümer'e ödülü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma tarafından verildi. Doç. Dr. Akelma, Tümer'e tablet hediye etti.

'AŞIMIZI HAYAL EDEREK RESMETTİM'

Göktuğ Celal Tümer, "Doktorların yüzlerindeki yaraları, dünyanın koronavirüs içindeki hali ve çocukların dışarı çıkamadıklarını, arkadaşlarıyla oynayamadıklarını çizdim. Çocuklar resmimde dünyayı teselli ediyor; 'Bir gün koronavirüsü yenebiliriz' diye o yüzden dünyaya sarılıyor. 'Kurallara uymazsak koronavirüs olabiliriz' diye düşünerek, çizdim. Resmimde çizdiğim şeylerden biri de Turkovac aşısı oldu. Aşıyı oluyoruz ve koronavirüsten korunuyoruz. Aşımızı hayal ederek resmettim" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Akelma ise kendisinin de bir çocuk hekimi olduğunu hatırlatarak, "Pandemiyle yaklaşık 2 yıldır iç içeyiz. Çok ciddi bir mücadele var. Geldiğimiz noktada tünelin ucunda artık ışıkları görmeye başladık. Birçok açıdan neyi, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bizim önerdiğimiz önlemleri en iyi şekilde yapanlar çocuklardı. 'Maske' dedik, maskeyi taktılar. 'Mesafe' dedik, mesafeli oldular" dedi.