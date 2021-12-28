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AYM darbeci eski albayın başvurusunu kabul edilemez buldu

Yüksek Mahkeme, tek kişilik odada tutulması nedeniyle hak ihlali başvurusunda bulunan darbeci eski albay Muzaffer Düzenli'nin iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 21:13
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AYM darbeci eski albayın başvurusunu kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yöneticileri arasında yer aldığı gerekçesiyle 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Muzaffer Düzenli'nin yaptığı hak ihlali başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Düzenli, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 19 Temmuz 2016'da Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsüne konuldu. Bir süre sonra cezaevi yönetimi tarafından "tehlikeli tutuklu" statüsüne alınan Düzenli, tek kişilik hücrede tutulmaya başlandı.

Cezaevi yönetiminin aldığı karara itiraz eden ancak itirazı reddedilen Düzenli, kararın kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı. Muzaffer Düzenli, tek kişilik odada tutulması ve havalandırma hakkından günde bir saat yararlandırılması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, darbe girişimi nedeniyle 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Düzenli'nin başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Kararın gerekçesinde, Adalet Bakanlığınca sunulan bilgiye göre, Düzenli'nin günde bir saat güneş ışığından faydalanacak şekilde havalandırma hakkından yararlandırıldığı, yakınları ve avukatı ile görüşme imkanı bulunduğu, talep ettiği yayımlara da ulaşabildiği ifade edildi.

Gerekçede, başvurucunun kaldığı odanın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun olduğu aktarıldı.

Düzenli'nin tutulduğu oda nedeniyle dış dünya ve diğer tutuklularla iletişiminin kesilmediği belirtilen gerekçede, "Başvurucunun duyusal ve sosyal olarak izole edildiği sonucuna ulaşılmamıştır." denildi.

Tutuklu yada hükümlülerin tek kişilik hücrede tutulması süresinin kişi üzerindeki etkilerinin kötü muamele yasağı açısından asgari seviyeye ulaşıp ulaşmadığının değerlendirmesinin her başvuru yönünden ayrı yapılması gerektiğine işaret edilen gerekçede, "Somut olayda başvurucunun şikayet ettiği tutulma koşulları ve süresi bakımından söz konusu asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır." tespiti yapıldı.

Gerekçede, kötü muamele yasağına ilişkin bir ihlalin bulunmadığı açık olduğundan başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluğu nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildiği bildirildi.

FETÖ'nün konsey üyeleri arasında gösterildi

Eski albay Muzaffer Düzenli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hazırlanan iddianamelerde darbe girişimini yöneten askerlerden oluşan sözde yurtta sulh konseyinin üyeleri arasında gösterilmişti.

Darbe girişimi nedeniyle İstanbul'da ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında yargılanan düzenli, 20 Haziran 2019'da açıklanan hükümle "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 60 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 62 kez ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da 108 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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