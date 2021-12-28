İki doktoru darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta iki doktoru darbettiği ileri sürülen hasta yakını, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalına gelen H.B, hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, iki doktora saldırdı.

Olayın ardından iki doktor, aynı hastaneden darp raporu aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı esefle kınadıklarını belirtti.

Çufalı, açıklamasında, "Üniversite hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.