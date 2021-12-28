Kur korumalı TL vadeli mevduat Hazine'ye yük bindirecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Ekonomi gündemine ilişkin konuşan Prof. Dr. Aşan, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine de değindi.

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin Hazine'ye yük getirip getirmeyeceğiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Aşan, "Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz. Bu uygulamanın Hazine'ye getireceği dışsal faydayı dikkate aldığınızda ortaya çıkacak faydanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Dönüşen mevduat miktarı ne kadar?" sorusuna Prof. Dr. Aşan, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün, "Türk Lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı. Vatandaş dolarını, eurosunu bozduruyor Türk lirasına geçiyor. Türk lirasına olan güven tesis edilmiştir" diye konuşmuştu. Bugün talebin dünden daha yukarıda olduğunu söylediler. Önemli olan döviz talebinin tersine dönmesi. Öte yandan özel bankalar tam anlamıyla bugün sisteme dahil oldu." yanıtını verdi.

"Kur korumalı sistemin süresi ve hedefi ne?" sorusuna Prof. Dr. Aşan, "Bu ürünün birincil amacı elinde TL tutanların dövize gidişlerini frenlemekti. Bireyler şu anda artık ellerindeki dövizleri TL'ye çevirmeye başladılar. Bu ürün amacını çok hızlı bir şekilde yerine getirmiş oldu.Döviz talebi tersine döndüyse ürüne güven oluştu demektir. Birkaç dönem sonra klasik bir TL mevduat ürününe dönüşecek." diye konuştu.