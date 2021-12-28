Edirne'de tarihi çarşılarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

Edirne'deki tarihi çarşılarda yılbaşı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.

Yurt içi ve yurt dışından kenti ziyarete gelenler ve Edirneliler tarihi çarşılardan alışveriş yapıyor.

Kentteki hediyelik eşya ve kuruyemiş dükkanlarında da doluluk yaşandı.

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.

Tarihi çarşılardaki ürün fiyatlarının uygun olduğunu belirten Bayrak, "2021 hem iyi hem kötü geçti ancak Allah önce sağlık versin. Tüm insanlara sağlık sıhhat diliyorum. Allah herkesi koronavirüsten korusun. Bir kaç zamandır Bulgaristan'dan ziyarete gelip alışveriş yapıyorlar. İşlerimiz çok yüksek derecede arttı diyemeyiz ancak çok şükür. Edirne'den ve yurt içinden gelen vatandaşlarımız da alışveriş yapıyor." dedi.

Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı da yılbaşı hareketliliğinin hafta sonuna kadar süreceğini belirterek, "Hem yerli Edirneli halkımızdan kaynaklı hem de yurt dışından gelenler bir canlılık getirdi çarşımıza. İşlerimiz çok kötü değil, çarşılarımızda fiyatlar artmadı, etiketler değişmedi. Bir ay önceki fiyatlarımızın aynısı." diye konuştu.

Esnaf Erkan Güler ise yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Tarihi çarşılardaki iş yerlerinde fiyat etiketlerinin değişmediğini dile getiren Güler, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.