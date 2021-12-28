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TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik Tesisleri'ndeki tanıtımına katılan bir muhabir, otomobilin detaylarını canlı yayında anlattığı sırada bagajı açınca görevliden azar işitti. TOGG'un bagajını açarak içini gösterdiği sırada tepkiyle karşılaşan muhabire, görevli "Açmayın dedik" sözleriyle çıkıştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 22:38
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Togg'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan muhabirin başından geçen olay özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Otomobilin detaylarını yayın sırasında bir bir anlatan muhabir, sıra TOGG'un bagajına geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Bagajı açarak içini göstermek isteyen muhabir, görevlinin yayına damga vuran tepkisiyle karşılaştı.

Bagajı açtığı sırada muhabirin yanına koşan görevlinin, "Açmayın dedik", "Açmayın diyorum ama" sözleri yayını izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Canlı yayın sırasında yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, videoyu paylaşan çok sayıda kişi yorum üstüne yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları;

- Milyar dolarlık yatırım yapıyorsun arabanın başına çoban koysaydın öyle muamele yapmazdı.

- Daha çok merak ettirdi şimdi bagajda ne olabilir ki?

- Bagaj Türk kuralları ile açılmıyor sanırım. bir sıkıntı var, ne tepkisi bu anlamadım!

- Talihsiz bir zat. Bu arabadan alırsak biz de mi açamayacağız şimdi bagajı?

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