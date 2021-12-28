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Kocaeli'de cadde üzerine terk edilmiş bebek bulundu

Sağlık durumu iyi olan bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 23:02
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir caddede, terk edilmiş kız bebek bulundu.

Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde evlerinin önünde ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kişiler, terk edilmiş bir kız bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis, bebeği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesine götürdü.

Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

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