Temizlik işçisinden örnek davranış

Olay dün Terakki Mahallesi Gazi Sokak üzerinde yaşandı. Alışverişten dönen 66 yaşındaki Hayriye Güllü içerisinde cep telefonu, para ve nüfus cüzdanının bulunduğu poşeti dalgınlıkla çöplerin yakınına bıraktı.

Güzergah üzerinde çöpleri toplayan ekip ise sokağa bırakılan poşetleri toplayarak başka bir mahalleye gitti. Poşetinin olmadığını fark eden Güllü, komşusunun telefonu üzerinden ekiplere ulaştı.

Olayı öğrenir öğrenmez şantiyeye dönen ekipler, tek tek çöpleri ayırarak yaşlı kadının poşetini buldu. Temizlik görevlisi Turan Çelik poşeti Hayriye Güllü'ye teslim etti. Poşetinin bulunmasıyla sevinç yaşayan Güllü olayı şöyle anlattı:

"Alışverişten gelip komşuya süt bırakmaya gitmiştim. Poşet vardı, çöplerin arasına karışmış. Salça, tuz, mandal vardı. 150 lira param vardı. Telefonum, nüfus cüzdanlarım falan hep içindeydi. Komşunun telefonuyla ekiplere ulaştım. Çöpler prese gitmeden bulundu."

Örnek bir davranışa imza atan temizlik işçisi Turan Çelik "Biz başka bir çöp almaya gidiyorduk. Konuyu öğrenince başka çöp atmadık. Şantiyeye yönlendik. Arabanın üzerinde çöpleri ayıklarken çantayı bulduk. Ablaya da çantasını teslim ettik" diye konuştu.