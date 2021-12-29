Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

HAYAT GRUBU SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ü) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde şirket tarafından belirlenir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Sigortadan ayrılma süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri toplamına erken ayrılma kesintisi uygulanamaz. Erken ayrılma durumunda, yalnızca birikim primlerine ilişkin kar payı toplamının, ilgili mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarının belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulayabilir. Bu fıkra kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ilişkin kar payının toplamı, toplam kar payı tutarından ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kar payı tutarı üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti sonrası sigorta ettirene iade edilir. Söz konusu kesinti oranı bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14'lük puntolarla yazılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak, 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum", ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlığa" ibaresi "Kuruma" olarak, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum", (d) bendinde yer alan "Müsteşarlıkça" ibareleri "Kurumca", (e) bendinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlığın" ibaresi "Kurumun", üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Kurum" olarak, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlıkça" ibaresi "Kurumca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.