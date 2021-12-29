Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 04:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız