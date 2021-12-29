FETÖ'nün 'belediyeler imamı' ihale yönetmiş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "belediyeler imamı" Erkan Karaarslan'ın 2015 ve 2016 yılları arasında CHP'li Avcılar Belediyesi'nden aldığı ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Savcılık FETÖ'cü Erkan Karaarslan'la birlikte dönemin belediye ihale komisyonu başkanı ve komisyon üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda Erkan Karaarslan'la birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE FİYAT TEKLİFİ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu doğrultusunda soruşturma başlatan savcılık, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği 18 kişinin Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği 2 ihaleye fesat karıştırdığını belirledi.

Karaarslan'ın ihalelere nasıl fesat karıştırdığı da tek tek ortaya çıkarıldı. Karaarslan, ihale komisyonuna sahte evrak sunarken, ihaleler için kendisi ile bağlantılı firmalardan teklif aldı. İş maliyetini yüksek göstermek için sahte fiyat teklifleri hazırlayan Erkan Karaarslan'ın, iş deneyim belgesi istenen firmaların evraklarını kontrol ettirmeden "aslı gibidir" damgası vurdurarak komisyona soktuğu belirlendi.

CEZAEVİNDE PROJE YÖNETMİŞ!

Mali Şube polisleri ihale koşullarına uymayan firmaların ihaleye sokulduğunu belirlerken, Erkan Karaarslan'ın ihale süreçlerinde FETÖ soruşturmaları kapsamında cezavinde olduğunu da tespit etti.

Karaarslan, dönemin CHP'li Avcılar Belediyesi yönetimi tarafından cezaevinde olmasına rağmen "proje yöneticisi" sıfatıyla belediyedeki işinin başındaymış gibi gösterildiği, soruşturma dosyasına girdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı müfettiş raporlarında Erkan Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı da belirtildi.

Kamu zararı 1 milyon TL

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın 2015'teki Mali Danışmanlık Hizmet Alım İhalesi'nde 170 bin lira, 2016'daki ihalelerde de 54 bin liralık kamu zararı oluşturdığu tespit edildi. Bu kamu zararının güncel değeriyle 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Yapılan tespitler sonrası aralarında CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve bir dönem belediye başkan yardımcılığı da yapan Burçin B. ile komisyon üyelerinin de yer aldığı 19 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Erkan Karaarslan'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalanırken, Burçin B. ve komisyon üyesi bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.