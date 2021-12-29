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Yerli ve milli projeler 2022'ye damga vuracak

Savunma alanındaki yerli projeler 2022'de TSK'nın gücüne güç katacak. ATAK 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek, TCG Anadolu gemisi envantere katılacak. Patriot'un alternatifi Siper'de de sona yaklaşıldı. Yeni yılda İHA ve SİHA çeşitliliği artacak, Gökbey helikopteri de yerli motorla havalanacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 29 Aralık 2021 07:16
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Yerli ve milli projeler 2022'ye damga vuracak

Pandeminin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan savunma sanayi, mili teknoloji hamlesi ile önümüzdeki yıl da yerli ve milli projelere mesai harcayacak. Gerçekleştirilecek projelerle savunma sanayide yerlilik oranının artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenirken envantere girecek silah ve sistemler TSK'nın gücüne güç katacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2022'ye damga vuracak projelerde yeni gelişmeler yaşanacak. İşte o projeler:

ATAK 2 İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye'nin ilk yerli taarruz helikopteri ATAK projesi çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığına ise toplam 27 adet T129 ATAK helikopteri teslim edilecek. T-129 ATAK projesi kapsamında edinilen tecrübe ile geliştirilen ikinci helikopterin önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yapılması öngörülüyor.

HÜRKUŞ PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-A'nın TSK envanterine girmesinin ardından hızlanan HÜRKUŞ projesinde önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacak. Askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B, TSK bünyesinde göreve başlarken seri üretim ve teslimatına hız verilecek. Eğitim uçağından "vurucu güç" haline getirilecek HÜRKUŞ, terörle mücadele de etkin rol oynayacak.

GÖKBEY YERLİ MOTORLA HAVALANACAK

Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretimi süren genel maksat helikopteri GÖKBEY T-625 için de yoğun bir mesai harcanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri olma özelliği taşıyan GÖKBEY, ilk uçuşunu 2018'de başarıyla gerçekleştirirken yakın zamanda son prototipi de tamamlanacak olan helikopterin 2022 yılı içinde seri üretime geçecek. GÖKBEY ayrıca yerli motor (TS1400) ile uçacak.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.

GÜVENLİĞİMİZİ 'HİSAR' SAĞLAYACAK

Rusya'dan satın alınan S-400 uzun menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra Türkiye kendi yerli hava savunma sistemini de geliştiriyor. Türk savunma sanayiinin en önemli projelerin başında gelen HİSAR projesi ile Türkiye, hava savunma şemsiyesini de tamamlamış olacak. Projenin ilk iki halkasını oluşturan alçak irtifa savunma sistemi HİSAR-A+ ile orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O+ testleri başarıyla geçerken, HİSAR projesinin son halkası uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için çalışmalar devam ediyor. SİPER' in ilk prototipinin 2022'de tamamlanması planlanıyor.

ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ

Savunma sanayiinde öncelikli alanlardan birisini Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı ALTAY oluşturuyor. Modern ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan ALTAY projesinin ilk aşamasında prototip tankların üretimi tamamlanırken proje doğrultusunda motor tedariki sağlanarak seri üretime geçilecek. ALTAY projesi kapsamında ilk etapta 250 adet üretim yapılacak.

TGC ANADOLU GEMİSİ ENVANTERE KATILACAK

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Türkiye'nin sulardaki hakimiyetine güç katan MİLGEM projesi doğrultusunda yeni savaş gemilerinin donanmaya katılırken Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesindeki inşasında ise çalışmalarında sona gelindi. Gemi, yakın gelecekte envantere girerek göreve başlayacak. 'Yüzen ordu' olarak ifade edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'na kadar kullanılabilecek. Anadolu gemisinde çok sayıda SİHA da konuşlandırılacak. 'Filo SİHA' konsepti uygulanacak. Son dönemde yerli İHA ve SİHA'ların sergiledikleri performans dünyanın da ilgisini çekerken bu alanda çalışmalar hız kesmeden sürecek.

Selçuk BÖKE

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