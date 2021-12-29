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11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı

TİKA, Helal Akreditasyon Kurumu ve 9 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Eklenme : 29 Aralık 2021 08:25
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11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 92 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

İskenderun Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 43 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

KAPAT [X]

TİKA, 10 uzman yardımcısı alacak

TİKA, 10 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 10 ila 21 ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak

TİKA ilanı detayları için tıklayınız

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022

Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak

Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvurularını 10 Ocak (10:00) - 11 Şubat 2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
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