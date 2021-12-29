11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
TİKA, Helal Akreditasyon Kurumu ve 9 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 92 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
İskenderun Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 43 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
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Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
TİKA, 10 uzman yardımcısı alacak
TİKA, 10 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 10 ila 21 ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak
TİKA ilanı detayları için tıklayınız
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2022
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Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvurularını 10 Ocak (10:00) - 11 Şubat 2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız