TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

TOKİ'den ev alan ve taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 konut sahibi için fesih ve dava süreci başlatıldı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 29 Aralık 2021 08:50
Yazdır
TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

Sayıştay'ın TBMM'ye gönderdiği rapora göre 12 bin 777 taşınmaz sahibi, 10 ve üzeri sayıda taksidini ödeyemeyince borç tutarı 330 milyon 385 bin 994 TL'ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 15 ve üzeri taksidi ödenmeyen taşınmaz sayısı 8 bin 884, bu taşınmazlara ait ödenmeyen borç ise 286 bin 179 TL oldu. 20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 6 bin 898 taşınmaz olduğu ve bunlara ait 253 milyon 382 bin TL'lik borç bulunduğu, 25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 5 bin 525 taşınmaz olduğu ve bu taşınmazların borç tutarının 225 milyon 575 bin TL olduğu, 30 ve üzeri taksidini ödeyemeyen 4 bin 431 taşınmazın olduğu ve bunlara ait ödenmeyen tutarın toplamının 196 milyon 395 bin TL olduğu belirtildi.

Kredi borcunu ödeyemeyen alıcılar hakkında fesih ve dava süreci başlatıldı.

TOKİ'nin kurum ve kuruluşlara yapılan satışlardan doğan alacaklarını da tahsil edemediği ortaya çıktı. TOKİ, yedi AKP, bir MHP, bir bağımsız aday, bir de kayyum tarafından yönetilen belediyelerden alacaklarını tahsil edemedi. İdarenin, Amasya Ziyaret, Uşak, Mersin Erdemli, Kars, Konya Beyşehir, Trabzon Ortahisar, Ağrı, İstanbul Fatih, Hatay Payas, İstanbul Esenler Belediyesinden 113 milyon 336 bin TL alacağı bulunuyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı
6 ikiz kardeş askerlik görevini aynı birlikte yapıyor
6 ikiz kardeş askerlik görevini aynı birlikte yapıyor
Kayseri'de Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Kayseri'de Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Bu Habere Tepkiniz

İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, iş arkadaşını darbeden memurun Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasını hukuka aykırı buldu.
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı
Canlı yayın esnasında yerli otomobil TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'de Türkiye'de neler oldu?
2021'de Türkiye'de neler oldu?
Covid-19 ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.