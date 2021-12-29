Mavi vatanda caydırıcılık daha da artacak

Mavi vatanda caydırıcılığı artırma noktasında önemli misyona sahip olan kuvvetin eğitim aşamasında binlerce askeri personelin katıldığı tatbikatlar kritik rol üstlendi.

Öte yandan, Türkiye'nin denizlerde artan gücünden rahatsız olan ve maksimalist iddialarla gerginlik yaratan Yunanistan da, üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitimleri olduğundan farklı kapsamda lanse ederek dünya kamuoyuna NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'yi yalnız gösterme çabasına girişiyor.

GÜÇLÜ DENİZ GÜCÜYLE STRATEJİK GÖREVLER

Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak amfibi hücum gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere, yerli ve milli deniz araçlarının 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesiyle mavi vatan koruması daha da güçlü hale gelecek.

Bölgesinde her daim barış ve istikrar isteyen ancak ulusal çıkarlarını da her daim savunacak kudrette olan Türkiye güçlü deniz gücüyle NATO çerçevesinde de stratejik görevlere hazırlanıyor. NATO'nun 69 yıldır en kıymetli müttefiklerinden olan Türkiye, TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ NATO

NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer alan Türk askeri ittifak kapsamında yapılan tatbikatlarda da dikkat çekici başarılar elde ediyor. Türkiye, NATO kapsamında icra edilecek deniz görevlerinde TURMARFOR'un 2022'de tam harekat kabiliyetine ulaşmasıyla daha da güçlü bir müttefik haline gelecek.

Ankara, bölgesinde tüm sorunları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için çabalarken bir diğer NATO müttefiki olan Yunanistan algı yönetimi peşinde koşuyor. Türkiye'yi temelsiz suçlamalarının odağı haline getiren Atina, üçüncü ülkelerle yaptığı müşterek eğitim, tatbikat ve askeri işbirliklerini farklı şekilde lanse ederek 'Türkiye yalnız' mesajı vermeye çabalıyor.

Ankara ise Yunanistan'a beyhude girişimlerde bulunmak yerine ilişkileri iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu temelinde samimi şekilde sürdürme telkininde bulunuyor.