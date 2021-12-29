Patronlar güven mesajı verdi: Durmak yok yatırıma devam

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2021'in son aylarında döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan patronlar, önümüzdeki yıla umutla bakıyor. Türk iş dünyasının önde gelen isimleri 'ekonomiye güven' mesajı verdi. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan patronların hemen hepsinin gündeminde büyüme var.

İş insanları "Bu ülke hepimizin, ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek verme konusunda bizlere büyük görevler düşüyor. Her şeyin iyi gittiği normal zamanlarda herkes yatırım yapar. Ancak önemli olan böylesi kritik zamanlarda elini taşın altına koymaktır" diyor.

FERİDE CEM