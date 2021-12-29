TOGG'un bagajını açmak neden yasak?

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel köşesinde konuya ilişkin değerlendirme yaptı.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un tanıtımı için basın toplantısı gerçekleşti.

Basın toplantısı sonrası basın mensupları TOGG'un örnek aracını incelemeye ve canlı yayında kayda almaya başladılar. İHA muhabirinin canlı yayındaki kaydı esnasında TOGG görevlisinin müdühalesi sosyal medyada gündem olmuştu.

TOGG'UN BAGAJINI AÇMAK NEDEN YASAK?

İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Uslubaş, yerli otomobil TOGG'un son halini canlı yayında gösterirken, aracın bagajını açtı. Hemen bir görevli koştu "Bagajı açmıyoruz ya" diye bağırarak, bagajı sertçe kapattı.

Galiba bagajın açılmaması için muhabirler uyarılmış. Uslubaş yanlış yaptı ama muhabirin düştüğü durum TOGG için bir iletişim hatasıydı.

Araç tanıtımlarında modeller görev alır, sarı yelekli görevliler değil! Şimdi herkes o bagajda ne vardı diye merak etti.

Siyah bir kutu vardı sanki, bagajın tasarımı henüz bitmemiş anlaşılan. Ee o zaman da önlem alırsın bagajı kitlersin!

Öte yandan TOGG'un tasarımı etkileyici, fiyatı da makul olursa otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılır!