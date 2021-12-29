Kaplan: Davutoğlu hala cevap veremedi, dava açamadı
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 1 yıl önce yayınladığı videoyu yeniden gündeme getirerek Davutoğlu'ndan cevap beklediğini söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 08:46
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 1 yıl önce yayınladığı videoyu yeniden gündeme getirerek Davutoğlu'ndan cevap beklediğini söyledi.
Kaplan'ın konuyla ilgili attığı Twit şu şekilde
Hodri Meydan: Neymiş bu Pelikan?
Video yayınlanalı bir yıl olmuş.
Davutoğlu hala cevap veremedi.
Hala dava açamadı.
Aynı programa davet edildik; ben kabul ettim, Davutoğlu edemedi.
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Hodri Meydan: Neymiş bu Pelikan?Hilal Kaplan (@hilal_kaplan) December 29, 2021
Video yayınlanalı bir yıl olmuş.
Davutoğlu hala cevap veremedi.
Hala dava açamadı.
Aynı programa davet edildik; ben kabul ettim, Davutoğlu edemedi.
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