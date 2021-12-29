Dolar 12 TL'nin üzerine çıktı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 12,0730 12,0740 Avro 13,6480 13,6490 Sterlin 16,1750 16,2550 ANKARA ABD Doları 12,0450 12,0950 Avro 13,6080 13,6680 Sterlin 16,1100 16,3100

- Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 11,8277'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,3 artışla 12,1040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 değer kazanarak 13,6840'tan, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,2430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1300'ten alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, zorunlu karşılıkların, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilerek, 2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği kaydedildi.

Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve stok verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.