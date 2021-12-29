Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 10:12
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı.
NE OLMUŞTU?
14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelmişti.
Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıkmıştı..Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı Dayakçı öğretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız