TÜBA araştırma desteğinin uygulama esasları belli oldu

TÜBA Araştırma Desteği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Akademi Konseyi, Akademi üyelerinin gönderdikleri bilimsel araştırma ve faaliyet raporlarını değerlendirerek yıllık ödenek miktarını belirleyecek.

Araştırma desteği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyelere sağlanabilecek. Türkiye'deki bilimsel araştırma kurumlarınca (YÖK, TÜBİTAK gibi) belirlenen özellikli projelerde görev yapan yabancı uyruklular, şeref üyesi oldukları takdirde Konsey kararıyla araştırma desteğinden faydalandırılabilecek.

Akademi üyeleri geçici yurt dışında çalıştıkları takdirde kendilerine bir yıla kadar yurt dışı araştırma desteği ödenecek.

Araştırma desteği, laboratuvar, saha çalışmaları, araştırma, geliştirme, yurt içinde veya dışında yapılan kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak amacıyla yapılan giderlerin arasında bulunduğu harcamalarda kullanılabilecek.

TÜBA Genç Akademi Topluluğunun faaliyetleriyle topluluğun üyelerinin bilimsel faaliyetleri kapsamında yapılan ödemeler için Konsey kararı olması gerekecek.

Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Genel Kurulu ile Akademi Konseyinin Seçim ve Çalışma Usullerine Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Akademi Genel Kurulu ve Akademi Konseyinin seçim ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.