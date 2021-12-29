Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'da yaptığı paylaşımla, KPSS'den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı'ya destek verdi. Elbette bu ve benzeri destekleri mağdur olmuş adaylara vermesini çok önemli buluyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi. İmamoğlu, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor" dediği Fidan'a İBB'de uzmanlık alanıyla ilgili işe alım olması durumunda başvurmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı da etiketleyen Fidan, "mülakatahayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, KPSS için iki yıldır çalıştığını, bölümünde birinci olduğunu, alanında doktora yaptığını yazdı.

Kılıçdaroğlu, bu davranışını İBB'de ilansız ve sınavsız atama yoktur diyerek taçlandırmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından KPSS'den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı'ya destek vermesi son derece anlamlı ve değerlidir.

Kılıçdaroğlu'nun aynı duyarlılığı İBB'de ilansız ve sınavsız personel alımı olmadığını açıklayarak bu davranışını taçlandırmasını bekliyoruz.

Malum daha önce İBB'nin CHP teşkilatlarından personel aday CV'lerinin toplandığı basına yansımıştı. Bu konunun CHP lideri tarafından araştırılıp araştırılmadığını bilmiyoruz. Ancak ilan ve sınav yapılan bir kurumda bu şekilde CV toplanmayacağını Genel Müdürlük yapmış bir kişinin bileceğini düşünüyoruz. Çünkü yapılan ilanda şartlar belirlenir ve sınavla bu şartlara uygun en iyi adaylar sınavı kazanır. Personel alımında sınav ve ilan yapılmamışsa bu durumda başka kriterlerin ve teşkilatların devreye girmesi kaçınılmazdır.

Acaba İBB, Kılıçdaroğlu kadar hassas davranarak KPSS'ye girmiş yüzbinlerce aday atanma beklerken sınavsız ve ilansız personel alımı yapılamaz dedi mi?

Şuana kadar ortaya çıkan manzara Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımının tersini gösteriyor. Belediye ve iştiraklerindeki personel alımında sınav ve ilan zorunluluğuna uyuldu mu? Yoksa KPSS yerine teşkilat puanı mı esas alındı?Sorulması gereken asıl sorunun bunlar olduğunu düşünüyoruz.

İmamoğlu halka verdiği her şey çok güzel olacak sözünü tuttu

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların benzerlerini İmamoğlu'nda da görmüştük. Göreve gelmeden önce "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. Belediyenin ve iştiraklerinin personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek, iş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler" diyen İmamoğlu koltuğa oturduktan sonra sistemin açıklarını sonuna kadar kullanmaya başladı. Nihayetinde İmamoğlu halka verdiği her şey çok güzel olacak sözünü tutmuş oldu.

Nitekim Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de ilansız ve sınavsız kariyer danışmanı olarak göreve başlatarak her şey çok güzel olacak sözünü somutlaştırdı. Moda ve Tekstil Bölümü mezunu bir hanımın sınavsız kariyer danışmanı olarak atanmasını normal görenlere elbette diyecek bir şeyimiz olamaz. Belki de Kılıçdaroğlu'nun bu tür sınavsız atamalardan haberi yoktur.

Göreve başlarken personel alımlarında şeffaflıktan, adaletten ve liyakatten bahsederek kendine yön tayin eden bir kişinin Miss Turkey benzeri kişileri ilansız ve sınavsız olarak işe almasında herhalde bir hikmet vardır.

Doğal olarak bu kadar iddialı bir belediye başkanı ilansız ve sınavsız personel alımına müsaade etmemiştir diye düşünüyoruz. Şayet böyle bir şeye tevessül ederek ilansız ve sınavsız personel alımına müsaade etmişse hem mevzuata aykırı davranmış hem de halkı kandırmış demektir. Kılıçdaroğlundan bu ve benzeri konularda yüzbinlerce aday adına cevap bekliyoruz.