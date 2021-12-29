Sivas'ta 46 yaşındaki polis kalp krizi sonucu vefat etti

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Civri, dün evinde rahatsızlandıktan sonra Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren Civri, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Civri için Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine, polis memurunun ailesi ve yakınları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın ve emniyet teşkilatının acı bir gün yaşadığını belirterek, Civri'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına da başsağlığı diledi.

Civri'nin naaşı, dua edildikten sonra tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı ve son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.