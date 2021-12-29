Altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 698 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 686,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 yükselişle 698,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.165 lira, Cumhuriyet altını da 4.757 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında, küresel bazda zayıf veri gündemi ve Noel ile yılbaşı tatillerinin birleştirilmesiyle sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.810 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.