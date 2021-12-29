Sivas'ta binlerce öğrenci eksi 6 derece soğukta saatlerce sıra bekledi

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçülürken binlerce öğrenci yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ilginç bir kuyruk oluşturdu. Görenler soğuk havada oluşturulan bu kuyruğa bir anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖĞRENCİLER KONSER BİLETLERİNİ 80 TL'DEN ALDILAR

Binlerce öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen Emir Can İğrek konseri için sıraya girdiği öğrenildi. Öğrenciler bileti 80 TL olan konsere girebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Kimi öğrenciler konser için eksi 6 derecede beklemeyi göze aldıklarını belirtirken kimi öğrenci ise bekletilmekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi.