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Kur düşüşü otomobillere ne kadar yansıdı?

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası markalar listelerinde indirime gitti. Bazı araç modellerinde 150 bin TL'leri geçen indirimler yaşandı. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

Kaynak : NTV
Eklenme : 29 Aralık 2021 11:55
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Kur düşüşü otomobillere ne kadar yansıdı?

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitti.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 360.000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 375.200 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 409.000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 475.700 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 394.300 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 492.300 TL

SEAT

KAPAT [X]

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 459.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR - 489.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 469.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 336.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 392.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 415.000 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı: 439.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 459.000 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6Feel Bold - 480.900 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı: 431.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 357.900 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 336.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 373.900 TL

DACİA

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 364.900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 382.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 416.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 423.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 421.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 483.900 TL

Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 449.000 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 457.000 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 254.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 379.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 266.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

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