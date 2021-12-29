Kur düşüşü otomobillere ne kadar yansıdı?
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası markalar listelerinde indirime gitti. Bazı araç modellerinde 150 bin TL'leri geçen indirimler yaşandı. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitti.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 360.000 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 375.200 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 409.000 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 475.700 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 394.300 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 492.300 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 354.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 419.000 TL
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 459.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 459.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR - 489.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 469.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 336.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 392.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 415.000 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 439.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 459.000 TL
1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6Feel Bold - 480.900 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 431.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 359.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 357.900 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 336.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 373.900 TL
DACİA
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 364.900 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 382.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 416.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 423.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 421.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 483.900 TL
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 449.000 TL
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 457.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 254.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 379.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 266.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TLMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız