Ehliyet sınavında kopya çeken 3 kişi hakkında soruşturma

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki e-sınav merkezindeki ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yakaladığı şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasına yarayan kulaklık ve buna bağlı düzenek tespit edildi.

Söz konusu kişiye dışarıdan yardım ettiği değerlendirilen 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birini yakalayan ekiplerce şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Başlatılan soruşturma kapsamında firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.