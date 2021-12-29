'Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Pirinkayalar Tüneli'nin ülkemize, bölgemize, Erzurum'umuza, Artvin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güney ve Doğu Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz Bölgemiz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir.

Tünel uzunluğu 2272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan bu proje, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir.

Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."