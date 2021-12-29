CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'na dair yıllık yolcu sayısı verileri açıklandı.



Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Yavuzyılmaz, "AKP, Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı" dedi. 2021'in ilk 11 ayına ilişkin verileri paylaşan CHP'li milletvekili, garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 207 bin 921 olmasına rağmen, gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 966'da kaldığına dikkat çekti.

