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Getir, n11.com hisselerinin belirli bir kısmını aldı

Getir'in, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ'nin (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine izin verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 15:42
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Getir, n11.com hisselerinin belirli bir kısmını aldı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG ve Voith Hydro Holding Verwaltungs'ın tek kontrolünün JMV Hydro Beteiligungen GmbH aracılığıyla Voith Group tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Acciai Speciali Terni S.p.A ve iştirakleri Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün, nihai olarak Finarvedi S.p.A tarafından kontrol edilen Acciaieria Arvedi S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Sierra Gorda SCM'nin ortak kontrolünün, Sumitomo Metal Mining Co Ltd ile Sumitomo Corporation'un hisselerinin devralınması suretiyle, South32 Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Cem Zeytin AŞ'nin hisselerinin tamamının Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Altınay Modifikasyon Merkezi Tic. AŞ'nin tek kontrolünün RMA Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi.

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